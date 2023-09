John Cena y AJ Styles se unen contra Jimmy Uso y Solo Sikoa

John Cena nuevamente llegó a SmackDown para presentarse en el show de Grayson Waller, esto después de un par de apariciones previas, donde incluso fue réferi de la lucha entre The Miz y LA Knight.

Fue así que el estandarte de WWE apareció en el programa del polémico Waller, quien como era de esperarse, estuvo provocando en todo momento a The Marine.

Cuando Waller recordó cómo Theory derrotó a Cena en WrestleMania, Cena se quitó la camiseta y estuvo a punto de golpear al entrevistador.

En ese momento, apareció Jimmy Uso, quien también insultó a Cena y aseguró que nadie quería a Cena, que la gente venía a verlo a él. Posteriormente, lo desafió e instó a que lo atacara.

Sin embargo, en ese momento llegó Solo Sikoa, y cuando parecía que iba a golpear a su hermano, terminó atacando a Cena. Juntos, los dos samoanos golpearon al ídolo de WWE.

De manera sorprendente, AJ Styles llegó para salvar al Marine, quien finalmente golpeó a Jimmy y obligó a los dos hermanos a huir.

WHAT AN ENDING 😱@AJStylesOrg comes to the aid of @JohnCena and they take out #JimmyUso and @WWESoloSikoa!#SmackDown pic.twitter.com/dDqmVR6CmP

— WWE (@WWE) September 16, 2023