Rey Mysterio acpeta reto de Santos Escobar por título de EUA

Rey Mysterio hizo su aparición junto a todo el equipo de LWO, celebrando su presencia junto a Santos Escobar, Cruz del Toro, Joaquín Wilde y Zelina Vega. Además, expresó su satisfacción por ser el actual Campeón de Estados Unidos.

Luego, Santos Escobar aseguró que tiene un gran respeto por Mysterio y lo valora mucho. Sin embargo, le pidió una oportunidad por el título, recordando que inicialmente estaba programado para enfrentar a Austin Theory.

Las cosas parecían tensarse debido a este desafío, pero Rey, mostrando su alegría y aceptó el combate. Aunque de momento no se sabe cuándo será este duelo.

Woah!@EscobarWWE just asked @reymysterio for a shot at his #USTitle 😳#SmackDown pic.twitter.com/WvPvbrUdWw

— WWE (@WWE) September 16, 2023