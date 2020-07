En las últimas horas, medios no especializados han publicado un falso rumor con respecto al contrato de John Cena con WWE. Y es que algún malintencionado quiso utilizar el nombre del periodista Dave Meltzer para informar que supuestamente este habría dicho que el contrato de John Cena con WWE había expirado de manera silenciosa.Información que es rotundamente falsa.

► John Cena sigue bajo contrato con WWE

Por fortuna, los buenos y no tóxicos somos más, y hemos podido confirmar que el respetado Meltzer nunca dijo en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio —ni en ningún otro lugar—, que el contrato de Cena con WWE ya hubiera finalizado. Es más, ni mencionó el nombre de Cena.

Paul Davis de Wrestling News y Felix Upton de Ringside News son dos reporteros en Estados Unidos que han salido a dar la cara por Dave Meltzer e informar a sus lectores que un gracioso quiso atribuirle el falso reporte a Meltzer de que Cena y WWE habían terminado su vínculo laboral.

Paul Davis: "Meltzer nunca reportó esto y Cena ha dicho anteriormente que no se ve a sí mismo luchando para otra compañía que no sea WWE, así que los rumores de que Cena irá a AEW o NJPW son completamente falsos".

Lo que sí es importante aclarar es que el futuro de John Cena sigue en el aire en cuanto a si volverá a luchar o no de manera cercana, pues actualmente está enfocado en que pronto retomará las grabaciones de varias películas que verán la luz en una tan esperada Era Post covid-19. Y como ustedes ya saben, desde que The Rock se lesionó hace unos años y retrasó por varios meses las grabaciones de Hércules, las aseguradoras piden a las productoras que no dejen luchar a sus actores mientras estén en el proceso de rodaje, porque no se hacen responsable a nivel económico.