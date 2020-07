El Tokyo Ryogoku KFC Hall fue escenario para "Stand Proud", evento que presentó la empresa femenina TJP, donde se puso en disputa el Campeonato de Parejas de la empresa.

En esta ocasión, además del título ya mencionado, también se jugó un derecho a contender por el Campeonato Princess of Princess, en poder de Yuka Sakazaki.

►"Stand Proud"

Natsumi Maki fue certera en sus ataques y dio cuenta de Suzume en siete minutos de refriega. Sus temibles patadas fueron la base de su ofensiva.

En un entretenido combate, Shoko Nakajima e Hyper Misao superaron al equipo de Mina Shirakawa y Mirai Maiumi. Las ganadoras mostraron buena coordinación y gran trabajo en equipo.

Siguió el reñido duelo entre Yuki Aino y Yuki Kamifuku. Yuki Aino usó un doble Suplex (UBV) para vencer a sus oponente y convertirse en la siguiente retadora al Campeonato Princess of Princess.

Tras la lucha, Aino llamó a Yuka Sakazaki y le dijo que no solo la estaba desafiando, sino que iba a arrebatarle el cinturón. En respuesta, la campeona señaló que Aino no tiene ningún futuro si no se aplica al máximo.

Tras cuatro meses, volvió a disputarse el Campeonato de Parejas Princess. Daydream (Rika Tatsumi y Miu Watanabe) expusieron el título por segunda ocasión luchando contra Maki Ito y Raku. Miu Watanabe se puso en peligro cuando Itoh le dio un DDT Swinging y Raku siguió con el Doctor Yellow. Sin embargo, Watanabe echó y cambió las cosas para ganar el partido con el Tear Drop.

Rika Tatsumi dijo que quería oponentes fuertes para su próxima defensa en Korakuen Hall. Entonces salieron Shoko Nakajima e Hyper Misao. Nakajima señaló que tendría una lucha por el Campeonato Internacional Princess en abril en los Estados Unidos, pero fue cancelado por el Covid-19. Así que en resarcimiento pedía contender por el Campeonato de Parejas llevando como compañera a Misao. Daydream aceptó el desafío.

Los resultados completos son:

TJPW ""Stand Proud"", 04.07.2020

Tokyo Ryogoku KFC Hall

Asistencia: 192 Espectadores

1. Hikari Noa y Sena Shiori vencieron a Pom Harajuku y Mahiro Kiryu (7:14) con la Uranage de Noa sobre Harajuku.

2. Miyu Yamashita derrotó a Haruna Neko (6:23) con la Right High Kick.

3. Yuka Sakazaki y Mizuki vencieron a Yuna Manase y Nodoka Tenma (10:23) con la Mil Clutch α de Sakazaki sobre Tenma.

4. Natsumi Maki derrotó a Suzume (7:02) con un Backlash.

5. Shoko Nakajima e Hyper Misao vencieron a Mina Shirakawa y Mirai Maiumi (10:05) con La Magistral de Misao sobre Maiumi.

6. Princess of Princess Title Contendership: Yuki Aino derrotó a Yuki Kamifuku (9:19) con la UBV (Infinite Love and Fire).

7. Princess Tag Team Title: Rika Tatsumi y Miu Watanabe (c) vencieron a Maki Ito y Raku (15:22) con un Tear Drop de Watanabe sobre Raku defendiendo el título