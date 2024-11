► John Cena estará en WWE Elimination Chamber 2025

John Cena anunciaba recientemente que luchará en WWE Royal Rumble 2025 para comenzar su gira de retiro y participar por última vez en su carrera en este evento premium:

“En 2025, habrá una multitud de eventos que harán historia. La última vez que competiré en un Royal Rumble será el 1 de febrero, en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis, Indiana, y querrás asegurarte de estar allí. Este es mi último Royal Rumble mientras inicia el camino a WrestleMania, el 1 de febrero en el Lucas Oil Stadium, en Indianápolis, Indiana. No pierdas tiempo, ya que los boletos estarán a la venta este viernes. La última vez es ahora, y deberías apresurarte, porque después de esto… ¡No podrán verme!«.

Ahora, WWE anuncia que el 16 veces Campeón Mundial va a estar también en el siguiente, Elimination Chamber, programado para el 1 de marzo:

