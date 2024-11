¿Naomi en The Bloodline? Rikishi valora la idea

De la posibilidad de que Naomi se una a The Bloodline se viene hablando desde los inicios de la facción. En 2021, Roman Reigns explicaba por qué no lo había hecho mientras Paul Heyman jugaba con esa misma idea. En 2022, Bully Ray comentaba que era el momento de que diera ese paso al tiempo que la propia luchadora apuntaba:

“Obtengo la sabiduría de Paul Heyman y es un poco raro que no esté en The Bloodline porque siempre estoy ahí con ellos. Siempre estoy ahí, siempre estoy cerca, siempre, ya sabes, los estoy molestando, tal vez más adelante en el camino o tal vez haya algún lugar para que entre con los chicos, con Jon y Josh (Jimmy y Jey Uso), ¿quién sabe? Pero definitivamente algo que esperaría con ansias. Me gustaría que fuera el momento adecuado, ¿sabes? Y hecho correctamente».

► ¿Naomi en The Bloodline?

Nada ha ocurrido en estos dos años que haga pensar que realmente la ex campeona se sumará al grupo de su esposo, Jimmy Uso; o al de su cuñado menor, Solo Sikoa. Dicho esto, ¿qué le parecería al samoano veterano y padre de ambos luchadores Rikishi si así lo hiciera? El también miembro del Salón de la Fama de WWE comparte su opinión en Off The Top:

«Ha estado ocupada. Creo que acabo de verla luchando contra Nia Jax, y Nia es la campeona, ¿correcto? Así que me alegró mucho ver que tuvieron un combate increíble. Creo que sería genial empezar a ver a algunas de las mujeres de la familia unirse a The Bloodline. Eso podría ser muy, muy interesante. Solo imagínalo… Creo que definitivamente podría aportar un buen giro o ángulo en la historia. Pero Naomi, sin duda, merece estar en una trama de alto nivel. Me gustaría que se enfocaran en ella, que le dieran una oportunidad con una buena historia, una buena etapa para lucirse, porque ha estado trabajando duro. Ha estado ahí tanto tiempo como los chicos, recibiendo golpes como ellos y dedicando tiempo.»

¿Te gustaría que Naomi se uniera a The Bloodline?

