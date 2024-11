Kurt Angle: «No puedo ya luchar ante John Cena»

Lo que parecía imposible, cada vez está más cerca. 2025 será el año en el que John Cena se retire oficialmente de la lucha libre profesional. Y como parte de su retiro, hará lo que mejor sabe hacer, que es ayudar a impulsar a WWE.

Por eso, estará en el primer Raw en Netflix en enero del otro año, y luchará en varios eventos premium como Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania 41, además de varios combates más hasta diciembre.

► Kurt Angle revela por qué no luchará ante John Cena en el tour de retiro de este

Lo cierto es que muchos fans quieren verlo luchar varias veces, y hay múltiples oponentes en mentes. Pero, uno de los oponentes que los fans querían, ya se bajó del barco. Se trata del Miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, quien en una recietne entrevista con The Takedown, reveló que ya no puede luchar, así que ya no podrá luchar ante John Cena. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Mucha gente me pregunta si lucharía contra Cena en su combate de retiro. No, no—mira, mi cuerpo necesita reemplazos. He tenido cinco cirugías de cuello, una cirugía de espalda el año pasado, y necesito reemplazos de hombro. No estoy en condiciones de subirme al ring para una lucha.

No me malinterpreten—aún puedo hacer algunas cosas. De hecho, mañana haré un comercial para CBS para el juego de los Steelers contra los Ravens. Me pondré un uniforme de los Steelers, y Kyle Brandt usará uno de los Ravens, y nos enfrentaremos. Es para un comercial previo al juego del domingo entre Steelers y Ravens, así que estoy emocionado por eso.

Claro, siempre podrían gritar ‘¡corten!’ y traer a un doble, pero no, yo haré mis propias acrobacias. Eso es lo máximo que puedo manejar. No creo que pudiera volver al ring para una lucha real. Tal vez podría físicamente, pero no quiero arriesgarme a una lesión».

Recordemos que Kurt Angle quería que John Cenal o retirara en 2019, en WrestleMania 35, pero, en lugar de esto, terminó perdiendo ante Baron Corbin.