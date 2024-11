John Cena luchará en su último Royal Rumble en 2025

En una noticia bastante sorpresiva, pero esperada, la gran figura de WWE, John Cena, anunció al mundo que, en 2025, estará haciendo su última participación en la emocionante lucha denominada Royal Rumble.

A través de un video publicado en la cuenta oficial de X de WWE, Cena reveló que luchará en la batalla campal del Royal Rumble 2025, siendo este su última participación en esta clase de combates. Este es el video con las palabras de Cena:

Make sure you're there LIVE in Indianapolis when @JohnCena competes in his very last #RoyalRumble Premium Live Event EVER on Feb. 1 🚫👀

🎟️ Tickets on sale this Friday at 10am ET via @Ticketmaster pic.twitter.com/BFeSO0aAUX

— WWE (@WWE) November 13, 2024