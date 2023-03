John Cena estuvo anoche en Monday Night Raw para confirmar su lucha contra Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania 39. Este es un combate del que se viene hablando mucho tiempo pero también ha habido muchas dudas sobre si podría llevarse a cabo debido a lo ocupado que está el 16 veces Campeón Mundial en su carrera como actor. Dudas que había también sobre si podría realizar alguna aparición en la programación de la WWE de camino al magno Evento Premium.

An incredibly emotional @JohnCena is here on #WWERaw and is taking it all in. ❤️ pic.twitter.com/7r0x2EFbsB

Pero parece que él en ningún momento dudó de nada pues recientemente, en una publicación en redes sociales, se burló de quienes informaron, comentaron o especularon con que no tendría tiempo, entre rodajes, de aparecer justamente en Raw.

Wrapped #RickyStanicky 🇦🇺 early Saturday! Excited for first day on set of #GrandDeathLotto 🇺🇸 2day! Then..BOSTON @WWE #RAW 2nite! “Experts” said it was impossible for me 2 appear on the road to #WrestleMania Guess they 🚫C ME. It’s never impossible 2 make time 4 family & loved 1s

— John Cena (@JohnCena) March 6, 2023