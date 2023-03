Candice Michelle puso fin a su carrera en la lucha libre profesional cuando se fue de la WWE en 2009. Hizo su retorno de manera eventual para luchar contra Lisa Marie Varon en HOH 36 – Blizzard Brawl 2017 y ganar el Campeonato 24/7 en su antigua compañía en 2019. ¿Cómo ha sido su vida hasta ahora? De ello estuvo hablando la ex luchadora recientemente en WrestlingNewsCo haciendo referencia a por qué no ha vuelto a los encordados como si han hecho otros grandes nombres a lo largo de los años.

> La vida de Candice Michelle después de la WWE

“Personalmente, creo que realmente he dado un paso atrás en mi vida personal. Tengo tres hijos, no he estado presente en las redes sociales como muchos de los otros ex luchadores. Realmente me he sumergido en mi vida personal y en criar a estos niños, y ahora solo voy a ver hacia dónde irá mi carrera a continuación. Así que creo que tal vez solo se perdió esa conexión: ‘¿Quién eres ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo te ves ahora?’. Solo soy yo volviendo a ese mundo presente. He pasado por muchas transiciones recientemente y he tenido algunos problemas de salud últimamente. Así que en realidad es bueno que no sea mi momento en este momento, pero estoy saliendo de eso, así que tal vez el próximo año sea el momento en que suceda.

“Entonces, hace un año y medio, el COVID sucedió para todos, y la mayoría de las personas simplemente estaban preocupadas por enfermarse de COVID. Yo personalmente no tenía esa preocupación. Yo personalmente no tenía esa preocupación. Estoy muy orientada a la salud, he estado dirigiendo una organización de salud quiropráctica durante 20 años. Pero tuvimos esa transición, vivimos en Los Ángeles durante 23 años y decidimos que se suponía que debíamos mudarnos a Texas. No fue una transición fácil. Estos somos nosotros, estamos viviendo el Sueño Americano, teníamos una vida que funcionaba maravillosamente, los niños estaban en sus escuelas, la vida era buena y nuestro siguiente paso fue venir a vivir a Texas. Así que vendimos todo, trasladamos a mi familia de cinco miembros y un bóxer grande a una casa rodante, y luego dijimos: ‘Hagámoslo divertido’. Así que hicimos 21 paradas, desde California hasta Texas, parques nacionales y exploración. Pero cada semana, mi esposo tenía que volar de regreso al trabajo, así que yo me ocupaba de los niños y del perro. Fue maravilloso tener este momento especial, pero al mismo tiempo, me desvié un poco de mis rituales, realmente no tomaba mis batidos verdes, bebía mi agua y hacía mi ejercicio como lo hacía antes.

“Estaba en Junction, Colorado, teniendo un hermoso día, y fui al centro comercial. No me sentía bien, y estaba como: ‘No me siento bien. Tal vez necesito almorzar. Todavía no he almorzado’. Así que compro el almuerzo para mí y mis hijos, mis tres hijos. Estamos sentados en una mesa, y puedo sentir que no va tan bien. Estaba como: ‘Tal vez sea una bajada de azúcar’. No tengo ningún problema con el azúcar en la sangre, pero sé que la gente dice que cuando el nivel de azúcar en la sangre es bajo, come un caramelo. Así que dije ve y tráeme un dulce de la máquina de dulces, y ni siquiera pude comerlo. Vi a este panadero en una tienda de magdalenas, fui directo a él y le dije: ‘¿Hay un médico en el centro comercial? No estoy bien, tengo tres hijos. Estoy en un lugar extraño. No tengo familia, amigos, y no estoy bien. ¿Puedes venir a ayudarme?’. Él dijo: ‘Llamaré a seguridad’. Me senté y, antes de que te dieras cuenta, estaba en el suelo, convulsionando. No me desmayé pero no estaba consciente. No podía abrir los ojos, no podía ver nada. Sigo diciendo: ‘Tengo tres hijos, tengo tres hijos’. Llega el 911, voy al hospital. Me hicieron todas las pruebas, radiografías, y dicen que tuve un ataque de pánico. Dije: ‘¿Ataque de pánico? ¿De qué? Estaba teniendo un buen día. Estaba teniendo un buen día, no estaba preocupada por nada, no estaba asustada por nada. ¿Por qué tuve eso?’. Entonces eso que sucedió después de eso fue lo más impactante para mí. Tuve un ataque todos los días durante los siguientes cuatro meses. Todos los días. Básicamente es como si tu cuerpo y tu mente corrieran un maratón cada vez que tienes un ataque. Así que me golpearon hasta convertirme en pulpa.

“Comencé: ‘¿Qué me está pasando?’. Probé medicamentos. Ese no es mi primer protocolo, pero pensé: ‘Me estoy muriendo. No estoy bien’. Esos me empeoraron. Así que probé uno diferente, y luego estoy tomando suplementos. Antes de que te des cuenta, me están haciendo escáneres cerebrales para ver qué está pasando en mi cerebro, y descubrimos que, básicamente, toqué fondo. Tenía fatiga suprarrenal de nivel tres, no tenía hormonas en mi cuerpo por el estrés. Es básicamente [como] que viví luchando o huyendo durante todo este viaje. Para construir eso, no puedo reemplazar mis glándulas suprarrenales con un suplemento si no tengo hormonas en mi cuerpo. Si tomo hormonas, el estrés se las come antes de que se depositen en mi cuerpo. Así que he estado en un círculo vicioso durante un año y medio. No podía llevar a mis hijos a la escuela. Llevo uno a la escuela, me detengo, tengo que pasar por un ataque de pánico para que mis próximos hijos vayan a la escuela. Mi esposo todavía estaba en transición, su trabajo estaba en Los Ángeles, así que estoy sola a tiempo completo, no me siento segura. Simplemente estaba agotada visitando las profundidades del infierno, y realmente mentalmente inestsable. Realmente tuve que pasar por ese viaje, que ha sido muy difícil”.

¿Qué te parece la carrera de Candice Michelle en la WWE?