Joe Hendry se queda en Raw y junto a The Street Profits atacaron a Logan Paul y Austin Theory

Esta noche en WWE Raw, Joe Hendry hizo una canción para anunciar que se queda en la marca roja:

► Así fue como Joe Hendry anunció que se quedará en WWE Raw

«Quiero títulos en cualquier lugar al que vaya. Quiero estar en WrestleMania y en muchos shows más. Pero, el tiempo ha llegado y debo decidir una marca… Me disculpo con las otras, pero Joe Hendry está en Raw… Joe Hendry se mantiene en Raw. Joe Hendry firma en Raw. Mírame por Netflix«.

Luego, en la misma canción, pidió a Adam Pearce despedir a Logan Paul. Y este apareció para hacerle frente: «Hiciste el peor error de tu vida. Esta es tu primera y última noche en Raw».

Austin Theory, su compañero, con quien es Campeón Mundial de Parejas WWE, también atacó a Joe Hendry verbalmente: «Nosotros somos campeones. ¡Nosotros somos ganadores!«, pero los fans dijeron que no y Hendry los llamó perdedores.

«Todo aquí pertenece a The Vision, y La Visión manda sobre todos», dijo Austin Theory, quien le tiró el micrófono en el pecho.

Joe Hendry giró y le dio tremendo lazo al cuello, luego arrojó a Logan al esquinero, pero Theory y Logan se unieron rápidamente y atacaron a Hendry.

Justo en ese momento, The Street Profits: Montez Ford y Angelo Dawkins, aparecieron para salvar a Joe Hendry y darle duro a los campeones de parejas, hasta que Logan logró sacar del ring a Theory… Pero Joe Hendry voló sobre ellos y les cayó encima.