Jim Ross y Taz están de acuerdo: AEW está por encima de NXT

Cualquiera adivinaría sus posturas teniendo en cuenta dónde están trabajando actualmente pero siempre es interesante escuchar a dos leyendas de la lucha libre como él hablar de este negocio. Pero el caso es que sí, Jim Ross y Taz están de acuerdo, en que AEW está por encima de NXT. Las Wednesday Night Wars continúan adelante, con la compañía de Tony Khan enfrentando cara a cara cada semana a la marca amarilla de la empresa de Vince McMahon.

Los dos tuvieron una conversación al respecto en el reciente Dynamite Post-Show, en el que también estuvo Excalibur.

Ross: "¿Por qué si quiera existe una disputa los miércoles por la noche? Pueden ver NXT más tarde. Nuestra mierd* es mejor y estoy orgulloso de poder decirlo. No es un desafío, solo es la realidad".

Taz: "Ni siquiera recuerdo la última vez que vi ese programa. No es basura, no estoy intentando decir eso, ni faltar al respeto a los hombres y mujeres que trabajan allí. Pero estoy tan encerrado en lo que hacemos que no miro más allá".