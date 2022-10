Jim Cornette está encantado con Logan Paul en WWE

Jim Cornette siempre ha hablado bien del trabajo de Logan Paul en WWE. Por ejemplo, anteriormente decía que es mejor que la mitad de AEW. Más recientemente, en The Jim Cornette Experience, se estuvo deshaciendo nuevamente en alabanzas hacia él, comentando el que cerrara el SmackDown de la semana pasada con The Bloodline, asegurando que no le molesta que esté donde está en estos momentos, y comparándolo con el luchador de AEW Orange Cassidy o el independiente Joey Janela.

.@SamiZayn attempts to stop Jey Uso from attacking @LoganPaul and the chaos allows the social media sensation to drop the hot-headed Uce with that “one lucky punch.”#SmackDown pic.twitter.com/DITpCeffCv

— WWE (@WWE) October 23, 2022