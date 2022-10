Solo Sikoa debutó en el elenco principal en Clash at the Castle, donde llegó para ayudar a Roman Reigns a retener su título. Desde entonces ha estado luchando regularmente y en el reciente Friday Night SmackDown logró una importante victoria frente a Sheamus, lo cual le ha permitido consolidarse como uno de los miembros confiables de The Bloodline.

► Solo Sikoa quiere visitar India algún día

Solo Sikoa tiene muy claras sus intenciones en el elenco principal, ya que en entrevistas pasadas indicó que desea añadir otro título para The Bloodline, también indicó su intención de enfrentarse a Rey Mysterio algún día; y además, conoce cuál es su lugar en la facción, ya que aceptó «sacrificarse» durante el Royal Rumble, con tal de no enfrentarse a Roman Reigns, actual Campeón Indisputable WWE. Tampoco quiso llegar al elenco principal como un Uso, y en WWE le dejaron el mismo nombre que usó en NXT.

Solo Sikoa se está convirtiendo en una de las estrellas más populares de la compañía en la actualidad. Con millones de fanáticos sintonizando desde India semanalmente, el Universo WWE de dicho país ha mostrado su admiración por The Street Champion en redes sociales, lo cual no ha pasado desapercibido para el jóven luchador.

Durante una entrevista reciente con Sportskeeda Wrestling, Solo Sikoa declaró cuán importante es la base de fanáticos de India, país que también espera visitar en algún momento.

«Oye, hombre, como dije antes, India, sin ustedes, hombre, no creo que WWE sea posible. Ustedes muestran amor en las redes sociales, hombre. Ustedes siempre sintonizan pay-per-views. WrestleMania hombre. Ustedes viajan por el mundo para venir a ver WrestleMania. Solo quiero decir que espero que antes pueda tener la oportunidad de ir a la India y tomar unas vacaciones «.

India ha sido un mercado emergente para WWE, donde antes de la pandemia se había convertido en uno de los lugares fijos de llegada para WWE durante sus giras internacionales.