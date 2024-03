Jey lanza reto a Jimmy Uso para WrestleMania XL

Las cosas quedaron rotas entre Jimmy y Jey Uso, después de que éste saliera con The Bloodline, pues aunque el segundo decidió irse a RAW para hacer su camino, su hermano no lo ha dejado.

En un par de ocasiones, Jimmy le ha costado el combate a Jey, lo que ya terminó por hartar a «Main Event» y durante el programa de la marca roja este 11 de marzo, lanzó el reto a su hermano para WrestleMania XL.

Jey Uso wants BROTHER vs. BROTHER at #WrestleMania!

Will we see Jey vs. Jimmy on the Grandest Stage of Them All?

YEET or NO YEET? pic.twitter.com/s47hlW9Ge9

— WWE (@WWE) March 12, 2024