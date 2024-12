Je’Von Evans superó a Wes Lee en un duelo aereo

En el último programa de NXT se realizó un mano a mano entre Je’Von Evans y Wes Lee, esto después de un altercado durante NXT Deadline, donde Wes Lee golpeó a Evans en backstage. La tensión entre ambos se intensificó durante su participación en el Iron Survivor Challenge.

La lucha comenzó a todo vapor con ambos luchadores lanzándose con movimientos rápidos y ágiles, aunque Wes Lee pronto tomó el control, atacando con todo a su rival, dejándolo en malas condiciones por varios minutos, hasta Evans pudo reaccionar y contestó atacando a su rival con un vuelo y con varios ataques arriba y abajo del ring.

What a combo! @WWEJeVonEvans & @WesLee_WWE are putting on a clinic!#WWENXT pic.twitter.com/9J5veaaz6E

— Kam Dreesen (@TheKamDreesen) December 11, 2024