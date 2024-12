Bobby Lashley quería tener más historias con Brock Lesnar

Bobby Lashley y Brock Lesnar han sido comparados a menudo debido a sus físicos similares y al hecho de que han pasado su tiempo en las MMA. En el 2023, los fanáticos finalmente pudieron ver a los dos enfrentarse en un mano a mano en Elimination Chamber de ese año, pero culminó en una descalificación, por lo que los fanáticos se quedaron con ganas de ver más, y que por diversas circunstancias nunca llegó a concretarse una rivalidad de larga data.

► Bobby Lashley quería hacer equipo con Brock Lesnar

Bobby Lashley ya no está en la WWE y quedaron muchas historias inconclusas para el ex Campeón WWE, a pesar de haber tenido éxito en su reciente paso por la compañía. Sin embargo, «The All Mighty» reconoció durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet en Insight, que quería hacer mucho más con la Brock Lesnar, incluso hacer equipo con él.

“Quería hacer mucho más con eso y desearía que pudiéramos haber hecho las cosas que podríamos, deberíamos y queríamos hacer. Creo que la gente podría haberse convencido de que entrenáramos para pelear entre nosotros y algo del calor que podríamos haber generado. Brock era un matón natural, pero en este sentido, era un babyface, y yo era un heel en ese momento”.

“Podría haber mostrado cómo nos preparábamos para una pelea entre nosotros y mostrar algo diferente. Podría haber sido como la historia de ‘Rocky’. Si hubieran querido, podrían habernos juntado y presentado como los Road Warriors. Yo pensaba, ¿no sería genial si nos reunieran, nos juntaran, que Paul Heyman encontrara una manera de juntarnos a los dos, ganáramos títulos en parejas, y él siguiera refiriéndose a ‘Tengo al mejor luchador del mundo y al mejor equipo en parejas’, y llegó al punto de, ‘¿De quién está hablando como el mejor luchador?’”

“Solo estás diciendo una persona. Eso podría generar animosidad natural. ‘Sé que tú y Brock tenéis historia, pero sigues diciendo que tenéis al mejor luchador y al mejor equipo. ¿A quién te refieres?’. Mi ego podría haberse interpuesto, fuera lo que fuera, pero nos separó. Podría haber sido. No sé si podrían habernos puesto como equipo porque podría haber sido demasiado dominante. Había gente con la que podríamos haber tenido grandes combates”.