El gusto por la moda de Ethan Page: «Nunca repito outfit»

En cada una de sus apariciones en WWE NXT, puede verse que «All Ego» Ethan Page tiene un gusto particular por la moda. El ex-campeón explica su estilo a la hora de vestir en una entrevista con nuestros compañeros de Fightful realizada en torno al evento premium Deadline, donde fue participante del combate Iron Survivor Challenge.

► El gusto por la moda

«Vamos, me quitaste las palabras de la boca. Es un buen problema para tener. Diría que, para mí ahora, se trata de no combinar los mismos colores ni ofrecer el mismo estilo o vibra. Por ejemplo, esta chamarra ya la he usado más de una vez en televisión, probablemente la usaré de nuevo. Esta camisa, probablemente también la usaré de nuevo. Pero nunca he usado esta combinación junta. Hoy obtienen una combinación original, y no la repetiré. Solo trato de asegurarme de que todo se vea fresco. Nunca quiero repetir un atuendo o hacer que la gente recuerde algo que ya pasó por lo que estoy usando.

«Olvídate de cosas de alta gama. Pregúntale a mi contador de impuestos, ni siquiera sé eso. Ser bueno en la lucha libre ya es bastante difícil. Así que diría que estoy de acuerdo con el gran plan de Miz de tener múltiples opciones. Llevaré una chamarra, pero diferentes pantalones y camisas. El problema es viajar con las chamarras, eso se ha vuelto un enorme detrimento para mi salud mental porque me quita uno de mis bolsos de mano. Ahora, mi bolso de mano es el traje que tengo que usar para verme bien para todos los que ven a All-Ego Ethan Page. Ya no es para mis videojuegos o lo que quiero tener durante el vuelo. Solo digo, por amor al juego, All-Ego siempre luce fantástico.»

