Jeff Jarrett concuerda con Dana White en WWE-UFC

«Lawrence, te quiero, pero eso fue una de las afirmaciones más absurdas de todos los tiempos. No sé por qué dijo eso. Ni siquiera sé qué decir al respecto. No. No hay… hay cierta superposición. Algunas personas les gusta la WWE, algunas personas les gusta la UFC, algunas personas les gustan ambas. No creo que llegue el día en que convirtamos a todos los fanáticos de la UFC en fanáticos de la WWE o viceversa… Lo que es hermoso en la sinergia entre estas dos bases de fanáticos es que son completamente opuestas. Hay muy poca superposición. Tal vez fue malinterpretado, espero que ese haya sido el caso porque no podría estar más en desacuerdo con él». Dana White no cree que WWE y UFC vayan a compartir fans a pesar de TKO.

Meet TKO Group Holdings, Inc. a premium sports, entertainment, and media company made up of @ufc and @WWE. Join us in celebrating its listing of $TKO 🔔 pic.twitter.com/ZWEmyWGUCq — NYSE 🏛 (@NYSE) September 12, 2023

► Jeff Jarrett concuerda con Dana White

Jeff Jarrett está de acuerdo, aunque también cree que existen otros beneficios de la fusión. Así lo expone en My World with Jeff Jarrett:

«Esto es lo que resulta curioso. Pensé que el punto de Epstein era crear sinergias en los mega fines de semana, fines de semana de pago por visión, donde tienes un evento de UFC el viernes por la noche y un evento de WWE el sábado por la noche, o un sábado/domingo, lo que sea. Pensé que, no solo sí, sino que sí, rotundamente. Creo que, en su mayoría, son dos bases de fanáticos separadas. Pero tienes una configuración, una organización, estoy hablando desde el punto de vista de la producción. Estás en una sola arena, tienes sinergias en términos de finanzas, recursos humanos, administración, contabilidad y todo ese tipo de cosas. Bien, su lugar de trabajo está en una ciudad, no en dos. Así que hay muchas situaciones en las que creo que hay un potencial, y también creo que puedes dominar la ciudad. Ve a ver UFC el viernes, ve a ver WWE el sábado porque realmente son, en su mayoría, dos audiencias diferentes.

«Creo que vamos a ver eso. No estoy seguro de cómo se desarrollará exactamente, pero no diré que en un fin de semana de WrestleMania, un SummerSlam o un Survivor Series, los cuatro grandes, por así decirlo, no creo que suceda en esos fines de semana, pero tomemos Payback en Pittsburgh, podría ver un viernes-sábado con eso porque hay tantos eventos. Creo que puede crear una nueva iniciativa de marca con mucho potencial, y ocasionalmente puedes tener, lo llamaremos un fan-fest, donde tengas todo en uno. Creo que hay muchas formas de monetizar eso. Creo que es genial para la industria en su conjunto. Creo que es genial para AEW, creo que es genial para todo y no los pongo en el mismo saco. Creo que es genial para las MMA y creo que es genial para la lucha libre profesional«.

«En muchos sentidos, he dicho esto durante tres generaciones en la lucha libre profesional, guiño, controlamos victorias y derrotas, presentaciones, historias y todo lo relacionado. En la UFC, no tienen ese lujo, por así decirlo. Siempre es un juego diferente. ¿Qué vamos a promocionar? Porque no crean Conor McGregors todos los días. Tienes que capturar ese rayo en una botella, mientras que no creas un John Cena de la noche a la mañana, pero hombre, puedes crear uno. Eso es lo realmente genial. Puedes utilizar a las estrellas del pasado de una manera enorme«.