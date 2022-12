Jeff Hardy pudo ser Mr. Money in the Bank en WWE

Jeff Hardy nunca ganó el maletín de Money in the Bank en la WWE. Pero iba a hacerlo en WrestleMania 24. En un episodio reciente de su podcast, The Extreme Life of Matt Hardy, Matt Hardy da a conocer que la compañía lo tenía anotado como vencedor del combate. ¿Por qué no lo hizo? Porque dar positivo en una prueba de drogas. El mayor de los hermanos cuenta también que no se sentió bien él mismo al saber que el «Enigma Carismático» había perdido esa oportunidad.

► Jeff Hardy pudo ser Mr. Money in the Bank

“Estaba hecho. Sí, el era [el ganador]. Ese era el plan. Iba a ganar el maletín de Money in the Bank, y creo que en este punto, apretaron el gatillo y decidieron que querían tratar de convertirlo en el campeón. Sé que a Freddie Prinze [invitado también en el podcast] se le había dado este edicto, como: ‘Prepara a Jeff Hardy para el campeonato’. Eso es como en el momento en que también comenzaba a pintarse la cara nuevamente, si no me equivoco. Comenzaron a inclinarse por algunas cosas que eran muy al estilo de Jeff Hardy, y Freddie Prinze estaba liderando esa carga de muchas maneras.

«Pero sí, Jeff estaba en México en una gira internacional, y en algún momento terminó tomando algo, algún tipo de pastilla o sustancia para, no sé si fue su espalda o lo que sea. Pero terminó con una prueba de drogas, y una de las cosas que recuerdo que me contó de la historia, Michael Hayes lo había llamado a su casa. Dijo: ‘Oye, ¿qué está pasando aquí? No creo que hayas hecho todo esto’, y lo que sea. Le dijo: ‘Vince te llamará en unos minutos, así que prepárate para contestar el teléfono’. Luego, supongo que Vince lo llamó, y Jeff dijo: ‘¿Hola?. [Y McMahon] ‘¿Qué diablos has hecho?’. Ese fue su saludo desde el principio. Supongo que lo hablaron, y al final de la conversación, Jeff dijo que hablaron por un rato. Jeff se disculpó y se arrepintió de haber cometido ese error, pero fue lo que fue«.

«Fue muy triste. Decepcionante, pero también es un ser humano y ha tenido problemas a lo largo de su vida con eso. No significa que tenga un carácter terrible. Significa que tiene problemas de adicción, obviamente. Así que estaba muy decepcionado, especialmente cuando tenía tantas cosas buenas en su vida profesional en ese momento. Así que fue un revés muy triste y decepcionante para él«.