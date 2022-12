Drew Gulak habla de su reciente retorno a WWE NXT

Drew Gulak nunca ha dejado de tener oportunidades en la WWE pero tampoco ha terminado de funcionar en el elenco principal. Es una lástima que 205 Live no tuviera éxito porque si se hubiera mantenido como otra marca de la compañía con un elenco y programas fuertes él podría haber sido una de sus estrellas, como lo fue durante el tiempo en que duró la división crucero.

Pero no fue así y el veterano luchador acaba de volver a NXT para trabajar con Charlie Dempsey y en el episodio de la marca amarilla del 27 de diciembre dará nu seminario. Puede ofrecer mucho a cualquier show y justamente en el de los martes puede ayudar mucho a las nuevas generaciones. ¿Qué tiene él que decir de esta oportunidad? A continuación, sus palabras en The Bump:

► Drew Gulak volvió a NXT

«Ciertas personas me han presentado una oportunidad única, y veo una oportunidad para mí solo de crecer, pero también de ayudar potencialmente a otras personas en el camino. Como han visto, hablamos sobre The Bloodline anteriormente, sé que la fuerza está en los números aquí en la WWE. Así que nadie con sentido común rechazará los recursos potenciales para eso, ya que los recursos son algo primordial en NXT. Es un tema allí. Así que estoy atento, y Hank es alguien que se acercó a mí y me recordó a mí mismo en mis días de juventud y me pidió ayuda. Así que esta semana, tenemos un seminario, el Drew Gulak Invitational. Así que por favor sintoniza la próxima semana. Tal vez aprendas algunas cosas».

¿Qué os parece que Drew Gulak esté volviendo a NXT?