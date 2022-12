Sasha Banks no está trabajando actualmente en la WWE pero la relación entre ambas no se olvida y es casi como si siguiera siendo una Superestrella que se está tomando un descanso que próximamente podría llevarla a Wrestle Kingdom 17. Quien sí estará seguro es KAIRI, la actual Campeona IWGP. Ella tampoco es una luchadora de la compañía McMahon pero sí que se ha estado hablando de la posibilidad de que vuelva eventualmente en Royal Rumble 2023. Y otro que también está confirmado para el evento de New Japan Pro-Wrestling es Karl Anderson (y Luke Gallows).

► Tama Tonga invita a AJ Styles a WK 17

El Campeón NEVER Openweight estará exponiendo el título ante Tama Tonga, que estará acompañado de Jado. Y con el contendiente continuamos porque él es el responsable de que AJ Styles tenga una invitación para acudir al show. No podemos confirmar que vaya a hacerlo, ni mucho menos que vaya a tener un combate, esto incluso casi podemos descartarlo, pero quien sabe lo que puede suceder si el «Phenomenal One» está interesado en aceptar el ofrecimiento. No lo sabemos realmente, aunque entendemos que le gustaría, porque no contestó aún a su amigo.

AJ can come too. He can watch me smash his boy. ( still got love for you #PhenomenalOne ) #Wrestlekingdom17 – January 4, 2023 #AndNew #NeverOpenWeightChampion https://t.co/De4vdlBNfx — Tama Tonga (@Tama_Tonga) December 21, 2022

«AJ, también puedes venir. Puede verme destrozar a su chico. (Todavía te amo)».

AJ Styles quiere retirarse como luchador en la WWE para después continuar trabajando en la compañía, por ejemplo, como entrenador, pero probablemente querría volver a trabajar ocasionalmente en NJPW, ya sea realizando apariciones o luchando. Qué enorme sería que las dos organizaciones trabajaran juntas e intercambiaran talento. Se darían momentos grandiosos para la lucha libre profesional. Y quizá situaciones como la de Karl Anderson empiecen a abrir esa puerta.

¿Os gustaría que AJ Styles estuviera en Wrestle Kingdom 17?