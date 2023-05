JD McDonagh se pronuncia sobre su llegada a WWE Raw

Podría decirse que JD McDonagh está cumpliendo con la promesa que él mismo hizo cuando estaba empezando a llamar la atención en NXT UK como Jordan Devlin. Entonces, se preveía que podía ser un luchador importante no solo en la marca británica sino en toda la WWE. No fue un camino directo a la cima, pues hubo acusaciones durante el movimiento Speaking Out que detuvieron su impulso, pero una vez que esto quedó atrás fue enviado a NXT, donde no dejó de crecer hasta finalmente ser ascendido a Raw durante el Draft 2023.

> JD McDonagh, nuevo luchador de Raw

Bien es sabido que el elenco principal es totalmente distinto del territorio de desarrollo y es imposible predecir cómo le va a ir al que fuera Campeón Crucero. De todas maneras, tampoco tenemos prisa pues será un proceso lento en el que el guerrero de 33 años tendrá que demostrar en cada oportunidad que está hecho para los grandes escenarios. Mientras, nos enfocamos en sus declaraciones de esta misma noche, donde tuvo su última lucha entre cuerdas amarillas. Como también decía Grayson Waller, JD McDonagh soñaba con este momento.

«Es como tirar un muro, presionas y presionas y presionas… Toda una vida. Son 21 años ya haciendo esto. Cuando llevaba 15 o 16 pensaba que nunca iba a conseguirlo. Venir a NXT y estar cada semana con los mejores luchadores jóvenes del mundo. Ellos me ayudaron a llegar al siguiente nivel. No puedo esperar, no puedo esperar para este nuevo capítulo. Voy a seguir presionando por el siguiente objetivo. Amo NXT, absolutamente. Amo mi tiempo aquí. Amo desafiarme a mí mismo. Y ahora el siguiente paso, Monday Night Raw, Monday Night McDonagh«.

.@jd_mcdonagh reflects on his time in NXT and is excited for what's next as he heads to #WWERaw.#WWENXT pic.twitter.com/Dtep8x0dd1 — WWE (@WWE) May 3, 2023

