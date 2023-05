Como previamente en WWE Raw, CM Punk estuvo recientemente tras bastidores durante las grabaciones de IMPACT. El Best in the World no da puntada sin hilo y está buscando llamar nuevamente la atención sobre sí ahora que se va acercando su vuelta a la programación de AEW como líder de Collision, el nuevo programa que esta compañía emitirá los sábados. Tampoco es que hiciera falta, realmente, todos esperan con ganas ver el nuevo capítulo de su carrera, pero sin duda ha conseguido estar una vez más en la primera plana mediática.

> Jordynne Grace y CM Punk en IMPACT

Dicho esto, ahora nos detenemos en su visita a la zona de impacto a través de recientes declaraciones de Jordynne Grace en un evento virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest. La que fuera Campeona Mundial Knockouts -tendrá la oportunidad de recuperar el título en Under Siege– cuenta cómo fue su interacción con su compañero de profesión, explicando que no ocurrió demasiado entre ellos, pues gran parte de la situación fue ella misma reuniendo el valor para hablar con el que fuera Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

«No salimos por ahí en absoluto. Me tomó media hora reunir el coraje para pedirle que se tomara una foto conmigo, así que realmente no tuvimos una conversación. Solo dijo que soy más grande que él, que tengo brazos más grandes que él, y dije: ‘Gracias, señor’«.

Solo nos podemos imaginar lo que puede ser para una luchadora o un luchador conocer a alguien tan grande como CM Punk.

