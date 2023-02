JD McDonagh estará fuera de acción debido a una lesión

JD McDonagh, quien fuera conocido como Jordan Devlin durante su paso por NXT UK, adoptó un cambio de personaje desde su mudanza a los Estados Unidos, y ha protagonizado grandes combates ante luchadores de la talla de Bron Breakker, Tyler Bate, Ilja Dragunov, Apollo Crews y recientemente Carmelo Hayes, contra quien cayó derrotado en el reciente programa de NXT. No obstante, no ha podido obtener título alguno desde que debutara en esta marca.

Luego de que JD McDonagh perdiera su combate contra Carmelo Hayes, Ilja Dragunov -quien volvía a la programación- se lanzó contra él, obligándolo a huir de la escena. Aparentemente, estas acciones tuvieron consecuencias en el “Irish Ace”, ya que en el reciente Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer señaló que McDonagh está actualmente fuera de acción por una lesión en el ojo. No se indicó cuánto tiempo estará fuera del ring, o qué ojo está afectado.

“JD McDonagh sufrió una lesión en el ojo y estará fuera de acción.”

El propio luchador había recurrido a su cuenta de Twitter para mostrar una fotografía de su ojo derecho lastimado, específicamente un desprendimiento de retina, provocado por el ataque de Dragunov. McDonagh señaló que espera estar solo un par de semanas fuera de acción.

.@WWENXT fans attending Live Events in Tampa/Citrus Springs this weekend – Unfortunately, after a sneak attack on Tuesday, I've got a detached retina in my right eye.

Waiting on a treatment plan, but I estimate a 10-14 day recovery time.

10-14 days, @UNBESIEGBAR_ZAR. Count em. pic.twitter.com/P4GfpbnkUG

— JD McDonagh (@jd_mcdonagh) February 9, 2023