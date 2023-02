Rampage Jackson: “Jon Jones es el peleador más sucio de la historia”

El ex campeón de peso semicompleto de UFC, Quinton Rampage Jackson, criticó al ex oponente y ex campeón de 205 libras, Jon Jones, etiquetando al retador entrante al campeonato de peso completo como el peleador más sucio de todos los tiempos.

Rampage, un ex campeón indiscutible de peso semicompleto bajo la bandera de UFC, encabezó UFC 135 en 2011 contra Jones, y finalmente sufrió un estrangulamiento trasero desnudo en el cuarto asalto en su pelea por el título indiscutible.

Compitiendo profesionalmente por última vez bajo el estandarte de Bellator MMA en diciembre de 2019, Rampage sufrió una derrota por nocaut en el primer asalto ante Fedor Emelianenko en Japón, y desde entonces aún no ha regresado a la competencia de artes marciales mixtas.

En cuanto a Jones, el dos veces campeón indiscutible de peso semicompleto está programado para encabezar UFC 285 el 5 de marzo en un debut en la división de peso completo contra el ex campeón interino, Ciryl Gane, mientras el dúo compite por el oro vacante de peso completo.

La salida llegará como el favorito de Rochester, el primero de Jones en el límite de peso pesado en artes marciales mixtas profesionales, mientras que también marcará su primera caminata en el octágono desde febrero de 2020, donde defendió su campeonato de peso semipesado en una victoria por decisión cuestionable sobre Dominick Reyes.

Recibiendo críticas de numerosos oponentes en el pasado por acumular constantemente faltas en su contra, Jones ha sido criticado recientemente por Rampage, quien lo calificó como el luchador más sucio en las artes marciales mixtas.

“Jon Jones es un gran peleador. Incluso si estuviera parado en esta sala, lo diría, pero es el peleador más sucio de la historia. El tipo es tan inteligente. Hace las cosas más sucias”.

“Si estás haciendo algo bueno con él, te va a pinchar en el ojo. Si estás avanzando o haciendo algo bueno o obtienes la ventaja, te pateará la rodilla hacia atrás”.