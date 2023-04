Jay White llega a AEW y ayuda Juice Robinson

Juice Robinson había estado atacando a Ricky Starks y finalmente se había pactado un combate entre los dos luchadores.

Sin embargo, antes de que empezara el combate, apareció Jay White, quien hizo una sorpresiva aparición para ayudar a Robison a atacar a Starks.

Switchblade @JayWhiteNZ is ALL ELITE!

Tune in now to Wednesday Night #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/GIHAyN2cLo

— Tony Khan (@TonyKhan) April 6, 2023