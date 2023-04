The House of Black retuvo el Campeonato de Tercias AEW

The House of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King, con Julia Hart) aceptaron exponer el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante Orange Cassidy y los Best Friends (Chuck Taylor y Trent Beretta).

Cassidy y sus aliados tendrían un complicado compromiso, pues tendrían enfrente a un equipo muy duro, quienes no soltarían de forma sencilla el cetro.

Los amigos sacaron sus mejores armas con movimientos rápidos y precisos, poniendo en aprietos a sus rivales quienes se mostraron frustrados y molestos, por lo que en cuanto pudieron golpearon con todo a Cassidy.

Pero ese dominio de los campeones no fue absoluto, pues sus rivales supieron contestas bastante bien, aunque la fuerza de The House of Black fue determinante para desnivvelar la balanza.

Aunque los vuelos y ataques rápidos de los amigos, consiguieron volver a nielar las cosas, pues esa era la forma de mantener a raya a sus rivales.

Pero las cosas no parecía que fueran a terminar pronto, pues ambos equipos soltaron golpes a diestra y siniestra.

Sin embargo, Malakai Black consiguió derribar a uno de los amigos para terminar el combate y mantener los cetros.