Jay White derrota a Mark Briscoe y suma 9 puntos en el Continental Classic

Dentro de la Liga Dorada del Continental Classic, Jay White llegó con la obligación de ganar a Mark Briscoe, que quien ya eliminado intentó arruinarle la fiesta a su rival.

Con la victoria de Rush previamente, que llegó a seis puntos, White tenía que ganar obligatoriamente para alcanzar a los líderes, Jon Moxley y Swerve Strickland.

Jay White would not be caught again!#AEWDynamite Winter Is Coming is NOW on @TBSNetwork #AEWContinentalClassic pic.twitter.com/OfBSlA9MEu

— AEW on TV (@AEWonTV) December 14, 2023