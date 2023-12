Pese a interferencia de The Kingdom, Adam Page derrotó a Roderick Strong

Después del ataque sufrido por MJF en Backstage a manos del ‘Demonio’, Samoa Joe supuso que Adam Page era el hombre detrás de la máscara. Su sospecha surgió cuando, al acudir en auxilio del campeón, encontró una botella de cerveza, una de las favoritas del vaquero.

En ese momento, apareció Hangman para confrontar a Joe y asegurar que él no era el Demonio. Sin embargo, Roderick Strong intervino argumentando que estaba claro que el verdadero Demonio era MJF, ya que nunca se le había visto atacar directamente al Campeón junto a sus compañeros.

A pesar de esto, Adam Page rechazó la ayuda de Strong y terminó por golpearlo, desencadenando así un conflicto que llevó a una lucha.

► Adam Page vs. Roderick Stong

El combate comenzó a todo vapor con ambos luchadores soltando golpes por todos lados, teniendo un duelo parejo.

Sin embargo, Matt Taven y Mike Bennett impidieron que Page se lanzara desde un esquinero, lo que hizo que las cosas se desnivelaran a favor de Strong.

Hangman Adam Page going through three people and winning. Neck Strong was not enough #AEWDynamite pic.twitter.com/uEFMScqYZ6 — FAR (@FAR_5222) December 14, 2023

Page pudo reaccionar y puso las cosas parejas, aunque no por eso tuvo una noche fácil pues su rival no iba a dejar que las cosas le fueran sencillas, especialmente porque tuvo que lidiar con los integrantes de The Kingdom que no dejaban de intervenir.

Tras varios intentos de ambos lados, finalmente Hangman Page consiguió aplicar un Deadeye para llevarse el combate.