Paso perfecto de Jon Moxley, suma cuatro triunfos en el Continental Classic

En la liga dorada del Continental Classic, Jon Moxley y Swerve Strickland dominan la competencia, y en el programa de AEW Dynamite del 13 de diciembre se enfrentaron buscando la cima.

La contienda se inició con ambos luchadores desplegando su habilidad técnica en el suelo, aplicando una serie de llaves y contrallaves para debilitar a su oponente. En estos primeros minutos, Strickland mostró un dominio notable.

Conforme avanzaba la pelea, la intensidad aumentó, marcada por golpes contundentes y castigos severos, especialmente por parte de Mox, quien no dudó en atacar la zona del hombro derecho, previamente lesionado de su rival.

A pesar de los esfuerzos ocasionales de Swerve por reaccionar, los castigos sostenidos de Moxley lo llevaron al borde, pareciendo que no podría cambiar el rumbo del encuentro.

Sin embargo, una poderosa patada en el rostro de su contrincante devolvió a Strickland al juego, permitiéndole lanzar una serie de ataques intensos. Pero en un intento por atacar desde la esquina, fue derribado.

Moxley, decidido a acabar con su oponente, se mostró desesperado ante la resistencia de Strickland, llevándolo a buscar incluso una silla para continuar el castigo.

A pesar de los intentos de Swerve por detener el ataque, Moxley logró un movimiento inesperado, llevando a su rival a una cuenta de tres segundos y asegurándose la victoria, a pesar de que Strickland levantó el hombro antes del conteo final del árbitro.

