Rush derrota a Jay Lethal y suma 6 puntos en el Continental Classic

Rush llegó obligado a ganar en la Liga Dorada del Continental Classic, pues con dos derrotas en sus combates solo ha sumado tres puntos.

Su sector es dominado por Jon Moxley y Swerve Strickland, por lo que de perder estaría casi despidiéndose del torneo. En contraste, en su cuarto combate enfrentó a Jay Lethal quien ya quedó eliminado del certamen al haber perdido tres combates consecutivos.

La lucha comenzó a punta de golpes y ataques fuertes de ambos lados, conectando fuertes ataques. Y aunque por momentos, Lethal parecía que se podría llevar el combate; sin embargo, con un mataleón, Rush pudo hacerlo rendir.

Rush is celebrating with the crowd!!#AEWDynamite pic.twitter.com/PBn5DV4FC0

— P.eps. #MaikaStyle🍧 (@Peps_Wrestling) December 14, 2023