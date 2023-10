Jake Roberts opina de los recientes despidos de WWE

Mustafa Ali, Emma, Rick Boogs, Aliyah, Riddick Moss, Elias, Top Dolla, Shelton Benjamin, Dolph Ziggler, Dana Brooke, Matt Riddle, Mansoor, Mace, Shanky, Bryson Montana, Commander Azeez, Yulisa León, Quincy Miller, Daniel McArthur, Kevin Ventura-Cortes y Alexis Gray fueron despedidos recientemente de WWE.

Tras conocerse las noticias, las reacciones no se hicieron esperar; por ejemplo, The Rock dijo: «Viendo todas estas novedades ahora. En estos días, es realmente duro para aquellos que dieron todo en nuestro alocado mundo de la lucha libre profesional. Como Dolph Ziggler. Qué carrera tan destacada en WWE. Siempre seré un seguidor y fan. No puedo esperar para ver qué hará él (y todos) a continuación… #Adelante».

► Los recientes despidos de WWE

Ahora vamos con otro gran nombre de la historia de la compañía que actualmente no trabaja en ella y también ha querido ofrecer su punto de vista sobre estas rescisiones de contratos del pasado mes de septiembre. Hablando recientemente en Snake Pit, Jake Roberts comentaba lo siguiente:

«A ver, son cosas que pasan, ya saben. Es un negocio malvado, ¿verdad? Pero, hey, míralo de esta manera: podría ser tu gran oportunidad. Nunca se sabe.

«Chicos, comiencen de nuevo, venga. Supongo que fue mucho más fácil para mí porque en mis días, comenzamos de nuevo cada vez que nos mudábamos de territorio en territorio. Así que tenías que aprender a encajar. Bueno, todavía hay un lugar para ustedes en la lucha libre, simplemente no es con WWE. Miren a su alrededor, verán a lo que me refiero. Lo entenderán.»

Son épocas drásticamente distintas pero en la actual también existen múltiples opciones, de hecho, probablemente muchas más que entonces, en especial, como siempre a lo largo de los tiempos, para los nombres más reconocibles, como Ziggler o Riddle, ellos tienen garantizada la apertura de todas las puertas.