Raquel Rodríguez quiere luchar contra Jade Cargill

La semana pasada, se confirmó la tan rumorada llegada de Jade Cargill a la WWE, firmando un contrato multianual y convirtiéndose en una de las contrataciones más sonadas de la historia reciente. Además, ha sido bien recibida por el Universo WWE y la propia compañía se ha encargado de dar una adecuada difusión acerca de la contratación de la ex Campeona TBS en su programación semanal, y de quien se presume que podría hacer pronto su debut en Monday Night Raw.

► Jade Cargill aún no debuta en WWE

Pese a que Jade Cargill aún no ha debutado en el ring de la WWE, ya ha despertado el interés de Raquel Rodríguez, quien durante un episodio reciente de WWE The Bump, comentó sobre la llegada de la ex Campeona TBS y dijo que estará lista para ella.

«Creo que es genial. Como estábamos hablando, nuestra división femenil está creciendo”.

“Somos el evento principal de diferentes programas en todas las plataformas, en todas partes. Así que conseguir otro talento de una empresa externa, y ella tiene tantos seguidores”.

“Y ella simplemente se está sumando a la lista de chicas grandes que alguien tiene que aplastar, probablemente yo. Creo que es genial. Es fantástico tener este tipo de competencia en la división femenina y tener este poder estelar”.

Habrá que ver qué hace Jade Cargill a continuación en WWE. Ni siquiera ha hecho su debut todavía, pero es sólo cuestión de tiempo antes de verla enfrentarse con lo mejor de la división femenil de WWE y que pueda aprovecharse su potencial. Han surgido informes recientes de que se espera que Cargill aparezca en WWE Fastlane este 7 de octubre.