WrestleDream 2023 fue un nuevo evento PPV existoso de AEW que será recordado en especial por el debut de Adam Copeland, uno de los luchadores en activo más grandes, un WWE Hall of Famer. También por la magnífica lucha de Bryan Danielson con Zack Sabre Jr. que muchos consideran una de las mejores del año. Y la compañía va camino de un nuevo programa semanal especial; el martes emitirán Title Tuesday, donde precisamente The Rated-R Superstar tendrá su primer combate como All Elite.

► AEW tras WrestleDream 2023

La empresa Khan está en un fantástico momento, al que se suma el histórico All In 2023, y si hasta ahora no ha ido más que hacia arriba no existen motivos para pensar en que el impulso caerá. Y si esto lo vemos desde fuera, desde dentro la sensación es la misma. Hablando recientemente en My World, Jeff Jarrett compartía su ilusión por el porvenir de AEW haciendo referencia tanto a Copeland como a Danielson versus Sabre Jr. Mientras, también se está preparando el último pay-per-view de 2023, Full Gear.

«El impulso de energía que generó el debut de Copeland… Estoy muy emocionado y curioso por ver hacia dónde llevará esa energía. Conozco a Adam lo suficiente; tenemos una larga historia juntos, y él tiene una pasión innegable. Hay muchas direcciones en las que AEW puede ir, y como fanático, estoy emocionado por ver el viaje de Adam Copeland en AEW.

«Me quito el sombrero ante Bryan Danielson… es un gran contador de historias. Incluso para los fanáticos más apasionados de AEW, Zack [Sabre Jr.] había tenido muy poco tiempo en la televisión. Fue una lucha realmente buena. Como siempre, la destreza atlética de AEW siempre es asombrosa«.

Veamos a continuación el cartel de Title Tuesday: