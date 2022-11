Jake Paul: «Vamos a acabar con Roman Reigns»

Logan Paul va a necesitar todo lo que tenga para vencer a Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible hoy en Crown Jewel 2022. Y aún con todo puede que se quede corto. Pero llevará a la lucha tanto su talento, como lo que ha aprendido estos meses entrenando con, entre otros, Shawn Michaels, o a su hermano, Jake Paul, quien estará a su lado con The Bloodline estarán con su oponente. Y los dos estuvieron hablando recientemente con Radio Rahim acerca de esta gran experiencia que van a vivir en el evento premium de WWE.

► Jake Paul estará con Logan Paul en Crown Jewel

Jake: «La rutina nunca se detiene. Estoy emocionado de estar aquí para apoyar a mi hermano y amo lo que hago. Son vacaciones. Vamos a acabar con Roman Reigns«.

Logan: «Esto es enorme. Llamé a Jake, lo invité al evento, me costó un poco convencerlo porque quería relajarse. Le pedí que viajara 16 horas alrededor del mundo. con café árabe, que es fantástico. Mi fuerza, sinceramente, se ha triplicado. No se ha duplicado. Ahora que somos dos, la energía en la familia, puedes sentirla. No seré asaltado por Bloodline. No pueden hacer nada engañoso. Va a ser uno a uno con Roman Reigns. Si alguien quiere hacer algo, tengo el poder de Dios en la mano derecha de Jake para protegerme«.

Jake: «He estado estudiando sus videos. Sé lo que les gusta hacer. Estaré en su rincón y no dejaré que suceda nada extraño«.

Sería interesante ver algún día a los hermanos Paul trabajando juntos como Superestrellas de WWE. ¿Quién sabe? Quizá hoy Jake de sus primeros pasos en el encordado interviniendo de alguna manera en el combate para atacar a The Bloodline y realizando algún movimiento que haya aprendido en el Performance Center.