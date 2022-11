Mientras se escriben estas líneas está dando comienzo el kick-off de Crown Jewel 2022. Pero antes de que las luchas den comienzo y veamos realmente todo lo que pasará en este evento premium en Arabia Saudí en Súper Luchas continuamos haciéndonos eco de informaciones y declaraciones de los protagonistas. Por ejemplo, acabamos de entrarnos de que WWE tiene la intención de utilizar drones para algunas entradas. También compartimos nuestro análisis y predicciones. Y recogimos las palabras de Jake Paul sobre acabar con Roman Reigns.

Ahora vamos con nuevos detalles que nos traen nuestros compañeros de Fightful en lo relativo a que WWE quiere mostrar cómo se preparan Roman Reigns y Logan Paul en sus respectivos vestuarios como hace UFC en sus eventos. Quienes sigan a la compañía de MMA sabrán que es una costumbre desde las primeras preliminares hasta la estelar. No en todas se ve a los peleadores en sus vestidores pero es una práctica habitual. No está confirmado que vaya a suceder en Crown Jewel pero confiamos en el informe.

«Nos dijeron en Crown Jewel que había un plan activo para tener una ‘mirada en el vestuario’ al estilo UFC en Logan Paul con Jake Paul preparándose en su vestuario y Roman Reigns en su vestuario preparándose».

The vibes are 𝑰𝑴𝑴𝑨𝑪𝑼𝑳𝑨𝑻𝑬 in the @BrianTCity locker room 🕺 #UFCLongIsland pic.twitter.com/4rNJP2jTOe

— UFC (@ufc) July 16, 2022