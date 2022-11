Análisis y predicciones – WWE Crown Jewel 2022

Este sábado se llevará a cabo WWE Crown Jewel 2022, un nuevo evento premium de WWE, y que contará con ocho encuentros confirmados hasta el momento, sin definirse alguna lucha para el kickoff. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WWE CROWN JEWEL 2022

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE Crown Jewel 2022, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Campeonato Femenil de Parejas WWE: Asuka y Alexa Bliss vs. Damage CTRL

Todavía se sienten como si les faltara una dirección realmente consistente a estos títulos. Cuando Damage CTRL lo ganó, parecía que esto las iba a apuntalar como una fuerza a ser tomada en cuenta, pero el ímpetu se diluyó y ahora cambiaron a Bliss y Asuka en lo que pareció una especie de combate aleatorio de Raw. Es difícil ver otro cambio en menos de una semana, pero habrá que ver.

Predicción: Asuka y Alexa Bliss.

► Campeonato Indisputable de Parejas WWE: The Usos vs. The Brawling Brutes

Los Brawling Brutes, junto con el líder Sheamus, se han convertido en un grupo consistentemente entretenido. Dicho esto, es casi imposible ver a The Usos perder los títulos en una lucha sin mucha construcción, y con New Day al acecho.

Predicción: The Usos.

► The OC vs. The Judgment Day

The Judgment Day obtuvo un impulso muy necesario contra Edge en Extreme Rules y nos gustaría verlos desarrollarlo aún más. Desafortunadamente, puede que no valga la pena ver a The OC perder. Styles es el más exitoso de los seis, Karl Anderson y Luke Gallows regresaron recientemente a la WWE después de haber sido lamentablemente infrautilizados en su último período. Los tres tienen cohesión y una amistad desde hace mucho tiempo, por lo que no debería haber mucha desunión en su química, y si logran neutralizar a Rhea Ripley, podrán salir victoriosos acá.

Predicción: The OC.

► Braun Strowman vs. Omos

Omos es en gran medida un trabajo en progreso y eso está bien. No debería salir victorioso, puesto que Strowman es alguien mucho más experimentado que puedes insertar de manera confiable en una rivalidad importante. La salida de Strowman el año pasado fue extraña, y no supo suplir su ausencia como el gigante monstruoso que era. Omos tiene el tamaño, pero sin MVP a su lado este sábado, no parece que haya forma en que Strowman pierda esta.

Predicción: Braun Strowman.

► Lucha en jaula: Drew McIntyre vs. Karrion Kross

McIntyre no puede permitirse tener tres derrotas consecutivas en eventos premium. El escocés fue uno de los luchadores más relevantes de la última parte de la era Vince McMahon y sería una pena verlo caer en desgracia después de una gran actuación en Clash at the Castle. Kross se ha presentado muy bien hasta ahora, y ciertamente vale la pena preservar su aura, pero Kross no tiene una ruta clara e inmediata hacia el título mundial, y una derrota contra McIntyre en esta estipulación no podría hacerle mayor daño. McIntyre necesita más la victoria aquí y quizás esto ayude a configurar una trilogía.

Predicción: Drew McIntyre.

► Brock Lesnar vs. Bobby Lashley

Lesnar perdió ante Lashley en Royal Rumble a principios de este año, siendo esa la primera vez que ambos se encontraron en una lucha de uno contra uno. Es probable que a WWE le gustaría poder programar este encuentro nuevamente en el 2023 (WrestleMania quizás), y darle a Lesnar una victoria sería la mejor manera de conseguirlo, puesto que estarían con 1 victoria por bando. Además, resulta difícil pensar que Lesnar va a perder tres combates seguidos, todas en eventos premium.

Predicción: Brock Lesnar.

► Campeonato Femenil Raw: Bianca Belair vs. Bayley

La trayectoria de Damage CTRL es confusa. El grupo estaba preparado para hacerse cargo de la división femenina en su debut. Dakota Kai e IYO SKY perdieron un combate por el título en parejas, los ganaron dos semanas después y recientemente cedieron los cinturones a Alexa Bliss y Asuka. El trío también fue neutralizado por Bianca Belair, sin recurrir a mayor ayuda. Hay que ponderar a WWE por no replicar el dominio del título de The Bloodline con Damage CTRL, pero su impulso se ha sentido muy intermitente. Quizás una victoria de Bayley salve los muebles para el grupo, que aún tiene mucho que mostrarnos.

Predicción: Bayley.

► Campeonato Universal Indisputable WWE: Roman Reigns vs. Logan Paul

Parecía que WWE fortalecería a Logan Paul a través de más combates especiales antes de lanzarlo a cualquier tipo de lucha titular, donde tiene casi cero posibilidades de vencer, aunque haya sido realmente sobresaliente en sus dos encuentros previos. Dicho esto, existe la posibilidad de que pueda ganar por descalificación para permanecer invicto sin quitarle el título a Reigns, pero tiene más sentido que Reigns solo se lleve la victoria aquí, mientras que Logan Paul nos impresiona con otra buena actuación.

Predicción: Roman Reigns.