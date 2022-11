WWE utilizará drones durante Crown Jewel 2022

WWE se encuentra ultimando los preparativos para celebración en poco más de tres horas de Crown Jewel 2022; poco más de dos horas para el kick-off. Todo está prácticamente dicho y hecho para que este nuevo evento premium haga las delicias de los fanáticos. Ello estará claramente determinado, como en todo show de lucha libre, por la calidad de las luchas (y de los segmentos que haya). Pero no debemos restar importancia a todo lo que las rodea, ya sean las historias que llevan hacia ellas o las entradas de los luchadores al encordado.

Una buena entrada es muy importante y nuestros compañeros de PWInsider dan a conocer en un reciente informe que: «WWE utilizará tecnología de drones durante algunas de las principales entradas de hoy. Los drones se utilizarán para crear logotipos en el cielo y otros efectos similares». No tenemos muchos detalles de momento pero nos imaginamos cómo puede verse la siempre llamativa entrada de Roman Reigns con The Bloodline a través de la vista de pájaro. O la de Logan Paul si hace algo especial.

