Han pasado casi seis meses desde que Jade Cargill dejó All Elite Wrestling y se fue a la WWE, y la ex campeona TBS solo ha hecho una aparición para la WWE hasta ahora, en el Royal Rumble de este año, donde tuvo una impresionante actuación logrando eliminar a luchadoras importantes como Nia Jax, Becky Lynch y Naomi. Sin embargo, no se le ha dado seguimiento a esta historia y el Universo WWE se pregunta cuándo la veremos de vuelta en un ring.

► Jade Cargill afirma que no volverá a luchar

Si bien Jade Cargill permanece ausente de la televisión de la WWE, ha sido vista con cierta regularidad en pantallas, pero mayormente en segmentos tras bastidores, donde ha compartido pantalla con Damage CTRL, Charlotte Flair (antes de lesionarse) o Bianca Belair. Sin embargo, no parece que haya un rumbo claro para la ex Campeona TBS, lo cual es preocupante a pocas semanas de WrestleMania 40, ya que ha sido vista (y mostrada) con un potencial de estrella.

Recientemente, Jade Cargill le respondió a un fanático en redes sociales que nunca volverá a luchar después de que le preguntaran constantemente sobre su situación en el ring.

– «¿Cuándo volverás a luchar de nuevo?»

– «Nunca. Gano suficiente dinero para no hacerlo. Les dije a ustedes que… ¿por qué seguimos sacando a relucir esto?

A pesar de provocar una historia potencial para Jade Cargill tras su participación en Royal Rumble, WWE se ha estado tomando las cosas con calma en torno al debut de la ex estrella de AEW, quien está entrenando constantemente en el WWE Performance Center.