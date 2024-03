Kyle O’Reilly: «Soy un tipo muy afortunado»

Kyle O’Reilly se pronuncia después de haber vuelto a luchar en AEW dos años después para vencer a Bryan Keith en Collision. Si hace unos días hablaba de que hubo un momento durante su recuperación que pensó que no volvería a luchar, ahora se ve como un tipo afortunado por poder volver a hacerlo.

► El regreso de Kyle O’Reilly

«En momentos como estos, me doy cuenta de lo doloroso que puede ser ser un luchador profesional. Lo mucho que duele golpear la lona, lo desagradable que es recibir chops y patadas. Me recuerda por qué me enamoré de este deporte en primer lugar, amigo. Me hace recordar lo profundo que es nuestro elenco, lo talentoso que es un tipo como Bryan Keith. También me hace apreciar lo increíble que es la base de fans de AEW. Sé que dije, ya sabes, mencioné en su momento que no quería unirme al Undisputed Kingdom, pero eso no significa que no quisiera el apoyo de mis mejores amigos. Antes de darme cuenta, esos chicos estaban allí y me estaban abrazando y realmente, realmente se sintió bien. Soy un tipo muy afortunado. Tengo la oportunidad de hacer esto de nuevo.»

Puede que suene exagerado pero el regreso de Kyle O’Reilly es una de las mejores noticias que ha tenido AEW en mucho tiempo. Si se mantiene saludable y con la ambición de antaño, es sin lugar a dudas uno de los mejores luchadores del mundo, alguien capaz de ser Campeón Mundial. Tendremos que esperar a ver qué sigue para él en estos primeros pasos que está dando. Puede que de primeras no quiera ir a por todas sino ver cómo se va sintiendo, asentándose en la casa Élite.