X-Pac: «El Brawl For All fue la idea más desastrosa de Vince Russo»

El recordado Sean Waltman, más conocido como X-Pac, estuvo recientemente como invitado en el podcast de Konnan, el Keepin’ It 100, y allí recordó el torneo Brawl For All, en donde los luchadores de WWE compitieron en peleas de boxeo reales y las cosas no salieron como todos creían que iban a salir, pues los luchadores rudos y duros que eran los favoritos para ganar, cayeron noqueados y se produjeron una gran cantidad de lesiones. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Sean Waltman asegura que esta fue la peor idea de Vince Russo

«El torneo fue una de las ideas menos exitosas de Vince Russo, y al final se atribuyó su implementación al respaldo de Vince McMahon en persona. McMahon respaldaba el concepto, y fueron estratégicos al seleccionar a los participantes.

«Vince estaba detrás de eso y sabían exactamente a quiénes malditos tipos preguntar para hacerlo. Sin embargo, la trayectoria del torneo pronto se enfrentó a desafíos, especialmente debido a la dominación de Steve Blackman.

«Cambiaban las reglas a medida que avanzaban porque ¡Blackman estaba destruyendo a todos! Honestamente, si no hubieran cambiado las reglas, habría sido — a menos que maldito Bart Gunn diera un golpe de suerte — habría sido Blackman quien se llevaba esa mierda.

«El Brawl For All pasó factura a la carrera de «Dr. Death» Steve Williams, cuyas perspectivas en WWE se vieron afectadas como resultado. A pesar de ser una figura respetada en el vestidor, la participación de Williams en el torneo no terminó favorablemente.

«La percepción del vestidor sobre Williams agravó el impacto de su derrota. El vestidor percibía que él era el tipo de Jim Ross, que él era el elegido. Tan pronto como Bart Gunn lo noqueó, ¡se escuchó como el rugido que hacía los Road Warriors en 1988 en el maldito vestidor y me sentí tan mal!»