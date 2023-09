Jade Cargill: «Ir a WWE no fue el plan original»

Jade Cargill culminó su contrato con AEW y en la mañana de este martes se confirmó su tan rumorada llegada a la WWE, donde firmó un contrato por varios años y de inmediato fue asignada al WWE Performance Center para empezar a entrenar. Tony Khan y Triple H fueron de los primeros en pronunciarse, y ambos coincidieron en desearle lo mejor a la ex Campeona TBS, quien además dejó en suspenso al Universo WWE en torno la marca en la que debutará, aunque sí dejó en claro que uno de sus objetivos es estelarizar WrestleMania junto a Bianca Belair.

► Jade Cargill se tomó un par de meses en decidir su llegada a la WWE

Jade Cargill dejó su huella en el mundo de la lucha libre profesional gracias a su paso por AEW, pero ahora es parte de la WWE y los fanáticos ciertamente están entusiasmados con su potencial, más aún teniendo en cuenta que tiene la oportunidad de depurar sus habilidades luchísticas en el WWE Performance Center. Además, hay que considerar también que el entusiasmo también proviene de algunas de sus futuras compañeras, así como también de las ya retiradas Bella Twins.

Durante una entrevista reciente con TMZ Sports, le preguntaron a Jade Cargill si el plan era unirse siempre a la WWE, y esta afirmó que no siempre fue el plan y que se tomó dos meses para pensarlo hasta que finalmente tomó su decisión.

”No, no en general. Esto fue algo en lo que he estado dando vueltas en mi cabeza durante los últimos meses, ya sabes, si esto es realmente lo que quiero hacer y dar este salto porque nunca se sabe, en la lucha libre, las cosas pueden ir. A la izquierda, puede ir a la derecha, puede subir y bajar, y simplemente me tomé el tiempo, el tiempo que estuve en casa, para realmente registrarme y determinar qué quería hacer en esta industria y dar el salto fue lo mejor. cosa que podría hacer”.

Sólo el tiempo dirá si la última adquisición de WWE generará dividendos, pero ciertamente está recibiendo un recibimiento como pocos.