ICW anuncia evento “One Night Only” en New York

La empresa de lucha libre independiente ICW No Holds Barred, ha anunciado a través de las redes sociales el evento “One Night Only”, en la ciudad de New York.

«One Night Only» renacerá ICW New York. Las cadenas se quitarán y se levantarán cuerdas para este evento que se llevará a cabo en el Queensboro Elks Lodge en Elmhurst, Queens, Nueva York. El evento presentado por Remarkable Wrestling es un retroceso a los viejos tiempos de ICW Nueva York. El evento final de ICW Nueva York se celebró en octubre de 2019.

NEW SHOW

ANNOUNCEMENT ‼️

ICW NEW YORK is REBORN for

“ONE NIGHT ONLY”

THE CHAINS ⛓️ COME DOWN

and THE ROPES GO BACK UP!

LIVE!! Friday December 15th – Queensboro Elks Lodge – Elmhurst Queens NY – 8PM 🛎️

Tickets GO ON SALE NEXT TUESDAY OCTOBER 3rd at 2PM EST! pic.twitter.com/yfBnJFDVMt

— ICW No Holds Barred ⛓ (@ICWNHB) September 26, 2023