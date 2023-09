«Firmado. Oficial. Sé que probablemente no les importe hasta que gane un título, así que espérame para entonces Charlotte Flair, ¿Quién más quiere compartir protagonismo conmigo? ¿Rhea? Mi anuncio ya es más relevante que su reinado como campeona«. En declaraciones anteriores, Jade Cargill ponía a dos grandes luchadoras de WWE en aviso. Más recientemente, hablando con Marc Raimondi para ESPN, la exluchadora de AEW apuntaba a Bianca Belair y el combate estelar de WrestleMania.

► Jade Cargill firma con WWE

«Sin duda, es un evento principal de WrestleMania. Es algo que mantendrá a la gente pegada a la pantalla de televisión. Es un combate de ensueño que hará que los estadios se llenen. La gente se presentará y se destacará en ese enfrentamiento»,

Aunque eso de momento es mucho decir, no porque no tenga talento o no pueda tener un gran futuro como Superstar, sino porque aún no ha debutado ni se sabe si estará en NXT o pasará directamente al main roster. Acerca de esto, en la misma entrevisat también comentaba lo siguiente:

«Así es, y adivina qué, todos tendrán que sintonizar todas las redes y ver dónde estaré. Para eso estoy aquí. Estoy aquí para revolver las aguas y hacer que la gente se pregunte dónde estaré. Simplemente sintoniza».

Tendría sentido que Jade Cargill fuera enviada al territorio de desarrollo durante unas semanas o unos meses para que se aclimate a WWE. En NXT hay muchísimo talento y precisamente en estos momentos están trabajando algunos luchadores del elenco principal. Por otro lado, no sería una sorpresa que llegara directamente al mismo, en Raw, SmackDown, o en ambas, como otros. De momento, solo podemos esperar, pues ni ella aclara nada ni tenemos ninguna información al respecto.