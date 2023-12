Esta información que conocíamos en octubre sobre la ausencia de Jack Perry de AEW desde que en septiembre fuera suspendido por pelearse con CM Punk en el backstage de All In ha sido la última sobre cuando podría volver:

«Tras hablar con algunas personas, estas creen que no [Jack Perry] ya no está suspendido indefinidamente, pero la compañía no tiene prisa por que vuelva. Entre las personas con las que he hablado se cree que cuanto más tiempo esté fuera, más distancia habrá entre él y el incidente con CM Punk. También había acabado esa historia con Hook, así que no hay prisa por traerlo de vuelta».

► Jack Perry registra ‘Jungle Boy’

Y mientras se encuentra ausente, el luchador presentó una solicitud para el registro del término ‘Jungle Boy’ el martes 5 de diciembre para servicios de entretenimiento y fines comerciales. El texto de dicha solicitud es el habitual:

Gorros; Camisetas; Bandanas; Camisetas de manga corta; Sudaderas; Sudaderas con capucha.

Entretenimiento en la naturaleza de competiciones de lucha libre; Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de lucha libre por un luchador y animador profesional; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones en vivo de un luchador y animador profesional; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un luchador y animador profesional; Servicios de entretenimiento, a saber, apariciones televisadas de un luchador y animador profesional; Suministro de noticias e información de lucha libre a través de una red informática global; Entrevistas en línea con una personalidad del entretenimiento deportivo y lucha libre profesional con fines de entretenimiento.

Nunca es una buena noticia la suspensión de un luchador pero en el caso concreto de Jack Perry fue una lástima porque se encontraba en pleno ascendo como heel. Precisamente, había dejado atrás a Jungle Boy para mostrar su cara más malvada en AEW.