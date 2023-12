Chris Jericho tiene 53 años, lleva toda su vida en la lucha libre, lo ha hecho todo, ¿está pensando en cómo será su retiro? The Ocho habla claro de ello en Insigh with Chris Van Vliet haciendo referencia a que Sting se despedirá para siempre como luchador en AEW Revolution 2024.

► El retiro de Chris Jericho

«Sabes, es curioso cuando la gente me pregunta eso porque nunca pienso en cosas así. Como te mencioné antes, mi criterio para Chris Jericho y cómo quisiera seguir y por qué quisiera seguir, y como dije, es que todavía sea capaz de tener la mejor lucha en cualquier noche dada y seguir contribuyendo y ayudando a la empresa y contribuyendo al crecimiento de cualquier empresa con la que esté, y ayudando a impulsar las carreras de otros chicos más jóvenes. Así que no sé, hombre, me siento genial.

«Quiero decir, creo que cuando llegué a la década de 2010, empecé a sentirme realmente mal. Y fue entonces cuando surgió el yoga. Eso me ayudó mucho, DDP Yoga. Sí, me ayudó mucho. En la década de 2020, perdí mucho peso, lo que me dio más impulso; perdí alrededor de 30 libras hace unos años. Así que simplemente, ya sabes, ya no levanto pesas realmente. Solo hago kickboxing y ando en bicicleta. Porque levantar pesas empezó a molestarme. ¿Y por qué estoy aquí haciendo tres series de ocho, cuando apenas puedo levantarlo si mis hombros están j*didos, o lo que sea? Así que simplemente no hagamos eso. Hay otras formas de mantenerse en forma. Así que, hablando de reinventarme en el ring, también es reinventarme fuera del ring.

«AEW empezó, no hay eventos en vivo. Así que hay un calendario limitado. ¿Sabes a lo que me refiero? Quiero decir, creo que he tenido 26 luchas este año, que probablemente es un poco más de lo habitual. Creo que fueron 22, 26. Pero maldición. [En] WWE, ¿haces eso cuatro días a la semana? ¿50 semanas al año? ¿Estás haciendo 200 luchas al año, verdad? No podría hacer eso ahora aunque quisiera. Así que creo que mientras sigamos yendo en la dirección en la que vamos, realmente no hay fin a la vista. Quiero decir, mira a Sting, él es como el referente de tener 64 años y seguir siendo increíble. No sé si estaré haciendo eso cuando tenga 64. Pero ahora tengo 53. Y todavía me divierto mucho y me siento genial. Y creo que estoy haciendo un trabajo bastante bueno.»