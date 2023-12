La empresa de lucha libre independiente, Enjoy Wrestling, presento su evento Killing In The Name #3, el cual tuvo lugar el 5 de diciembre desde Mr. Smalls Theatre en Millvale, Pennsylvania.

Enjoy Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos. Presentan eventos alrededor de todo el territorio norteamericano con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Enjoy Wrestling

Jacob Fatu venció a MV Young Enjoy Title Match: Edith Surreal retuvo ante Killer Kelly