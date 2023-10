¿Cuándo reaparecerá Jack Perry en AEW?

Algunos seguidores bromean con que volverá usando como tema de entrada la canción «Cry me a river» de Justin Timberlake, pero lo cierto es que AEW ha guardado completo silencio sobre el estatus de Jack Perry desde que este se ganara una suspensión luego de aquel incidente protagonizado junto a CM Punk en All In London.

Transcurrido mes y medio, cuando se suponía que AEW iba a apostar más que nunca por sus cuatro «pilares», Perry ha sido el único de ellos ausente durante este aparente cambio de ciclo, vendido por Tony Khan como una «nueva era». Y al fin y al cabo, la única diferencia pasa por tener bajo contrato a Adam Copeland, aunque la sombra de Punk sigue ahí.

► AEW levanta el castigo a Jack Perry

Y tan escasas eran las actualizaciones por parte de AEW como de fuentes no oficiales. Hasta ahora, que Mike Johnson de PWInsider revela una importante novedad sobre el estatus del chico de la jungla.

«Tras hablar con algunas personas, estas creen que no [Jack Perry] ya no está suspendido indefinidamente, pero la compañía no tiene prisa por que vuelva. Entre las personas con las que he hablado se cree que cuanto más tiempo esté fuera, más distancia habrá entre él y el incidente con CM Punk. También había acabado esa historia con Hook, así que no hay prisa por traerlo de vuelta».

Efectivamente, el último combate de Perry hasta el momento fue el disputado ante Hook en All In London, donde perdió el Campeonato FTW. AEW tiene tal cantidad de talentos bajo contrato y tantas rivalidades en curso que la fanaticada tampoco echa demasiado menos al ex Campeón Mundial de Parejas.