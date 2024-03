Jack Perry contactó al Wrestling Observer para desmentir una nota

Jack Perry fue suspendido desde AEW All In del 2023, por su incidente con CM Punk: una provocación verbal durante su combate ante HOOK, que terminó con ambos tras bambalinas en una acalorada discusión que terminó en la suspensión de ambos.

Luego, debutaría en New Japan Pro Wrestling.

Pues bien, llegó un reporte del supuesto enojo de Tony Khan con Perry.

Adivinen. Perry salió a responder a los recientes informes.

► Jack Perry contactó al Wrestling Observer para rectificar

El viernes por la mañana, la última edición del boletín Wrestling Observer Newsletter de Dave Meltzer proporcionó una actualización sobre la estrella desplazada de AEW, Jack Perry, diciendo que se disculpó con el CEO de AEW, Tony Khan, después del incidente en All In 2023 que llevó a la partida de Punk de la empresa. Meltzer también dijo que el reciente trabajo de Perry en New Japan Pro Wrestling, que tiene una relación laboral con AEW, es parte de una historia que conduce al regreso de Perry a AEW.

Sin embargo, ahora está claro que la fuente de Meltzer para esta información no fue el propio Perry, ya que Perry contactó al Observer y proporcionó una historia muy diferente.

Según el último informe del Wrestling Observer, Perry niega que alguna vez se disculpó con Khan por All In, diciendo que se negó a iniciar el primer contacto y no tuvo noticias del presidente de AEW durante dos meses después del incidente.

Finalmente se reunió con Khan en noviembre de 2023, antes del PPV Full Gear de AEW, donde discutieron un regreso en diciembre. Sin embargo, según Perry, estos planes fueron cancelados cuando Punk regresó a WWE en Survivor Series. Después, Khan y Rocky Romero trabajaron con Perry para establecer su debut en NJPW en enero, lo que lo llevó a romper un contrato con AEW y comenzar a referirse a sí mismo como «chivo expiatorio». Perry afirma que nada de esto fue aprobado por AEW. Todavía está bajo contrato con AEW, pero solo porque AEW negó su solicitud de liberación; dice que no ha hablado con Khan en meses y actualmente no hay planes para traerlo de vuelta.